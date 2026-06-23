A La Gran 7-30
23 de junio de 2026 a la - 12:27

AUDIO: Isaías Fretes: “Se endeudó tanto al IPS hasta un punto que no puedo entender”

Isaías Fretes en traje oscuro y gafas, gesticulando mientras habla en un ambiente institucional con detalles de la bandera de Paraguay en el fondo.
Isaías Fretes discute en reunión del Senado sobre la declaración de emergencia en previsional.Gentileza