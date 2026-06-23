A La Gran 7-30
23 de junio de 2026 a la - 12:23

AUDIO: MAG advierte sobre heladas en Paraguay: zonas afectadas y recomendaciones

Suelo cubierto de hierba seca y hojas con escarcha, mostrando un ambiente tranquilo y fresco en un paisaje natural.
El frío y las bajas temperaturas marcan la mañana en Itapúa con un suelo cubierto de escarcha.Sergio González