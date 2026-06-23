A La Gran 7-30
23 de junio de 2026 a la - 13:34

AUDIO: Sanción de la FIFA a “Chipi” atenta contra derecho al trabajo y a la expresión, dice abogado

Jorge Chipi Vera en el CARDINAL DEPORTIVO
Jorge Chipi Vera en el CARDINAL DEPORTIVO 730 am y ABC TV en simultáneo desde EEUUGentileza