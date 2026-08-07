Crimen de adolescente en Caazapá: Fiscalía imputa a tres personas

Dos adolescentes y un joven de 21 años fueron imputados por homicidio doloso en el marco de la investigación por el asesinato de Roselín Florentín Gómez, de 14 años, ocurrido en Caazapá.

Los agentes fiscales Carlos Germán Ramírez, de la Unidad Penal N.º 2, y Laury Rosana Vázquez Rivas, de la Unidad Penal N.º 3, Especializada Penal Adolescente, presentaron la imputación contra los tres sospechosos.

Según el Ministerio Público, las diligencias realizadas hasta el momento permitieron reunir elementos que vincularían a los tres investigados con el crimen. El joven de 21 años fue imputado en calidad de coautor.

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El traslado hasta la compañia Terevó

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el 31 de julio de 2026, alrededor de las 13:17, el joven de 21 años habría salido de la vivienda de su novia, una adolescente de 16 años, ubicada en el barrio San Roque de Caazapá.

El hombre habría salido acompañado de otro adolescente, también de 16 años, a bordo de una motocicleta y llevando cajas de cartón. Detrás de ellos habría circulado la adolescente, en otra motocicleta. Los tres se habrían dirigido hacia la compañía Terevó.

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La Fiscalía sostiene que el traslado habría formado parte de un plan previamente acordado para atacar a Roselín. Los investigadores presumen que uno de los adolescentes tenía conflictos con la víctima por motivos de celos.

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La víctima fue llevada hasta un tajamar

A las 13:32, los sospechosos habrían pasado por las inmediaciones del barrio Conavi Caazapá y posteriormente llegaron a un sitio cercano a la compañía Terevó, donde habrían aguardado junto a un tajamar.

Posteriormente, llegaron las dos adolescentes. Según la hipótesis fiscal, en ese momento se habría ejecutado el plan y la víctima habría sido introducida al agua por los involucrados.

La adolescente de 14 años murió como consecuencia de asfixia por inmersión, según los antecedentes incorporados a la investigación.

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Presunto desmembramiento y entierro

Tras el crimen, uno de los implicados, siempre según la Fiscalía, habría desmembrado el cuerpo de la adolescente con ayuda de los demás involucrados.

Los restos habrían sido colocados en las cajas de cartón que habían sido trasladadas previamente, con el objetivo de facilitar su transporte hasta una vivienda ubicada en el asentamiento Padre Adolfo Zaracho de Caazapá.

En ese lugar, los sospechosos presuntamente enterraron los restos en el fondo del patio de la vivienda, perteneciente a la abuela de uno de ellos.

Finalmente, los restos de Roselín Florentín fueron encontrados en ese sitio, luego de que la adolescente fuera reportada como desaparecida.

La investigación continúa bajo la dirección de los agentes fiscales, quienes buscan esclarecer la participación concreta de cada uno de los imputados en el crimen.