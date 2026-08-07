Día de Comando termina con millonario asalto en pleno microcentro y un suboficial herido

Según datos, un brasileño que se desplazaba a bordo de una camioneta Mercedes-Benz, chapa FUCOG36, había retirado un lote de celulares iPhone del shopping Vendôme. Al ingresar a la avenida Pampliega fue interceptado por delincuentes que se movilizaban en una camioneta Toyota Fortuner de color blanco, con chapa paraguaya WBEH 843, matrícula que, según los intervinientes no corresponde al vehículo, ya que presuntamente habría sido robado en Brasil.

Los asaltantes habrían tomado de rehén al brasileño y posteriormente se dirigieron hacia la zona del Lago de la República utilizando el vehículo de la víctima.

Durante la persecución, agentes de la Unidad Motorizada intentaron interceptar a los sospechosos. En ese momento se habría producido un intercambio de disparos, que dejó herido en la pantorrilla al suboficial primero Emilio Esteban Cardozo (30).

Tras el hecho, la víctima fue abandonada con su camioneta en el barrio Boquerón II, a unos 50 metros del Lago de la República. Los delincuentes habrían transbordado la mercadería a un furgón para continuar la fuga.

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Por su parte, el agente herido fue trasladado hasta el Hospital de la Fundación Tesãi, donde quedó internado.

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Posteriormente, vecinos del asentamiento Monday Poty II, del barrio San Isidro de Presidente Franco, alertaron a la Policía sobre el hallazgo de la camioneta, que fue abandonada a pocos metros del río Monday.

Agentes policiales realizaron un cerrojo en distintos sectores de la zona con el objetivo de localizar a los responsables, pero desafortunadamente, sin éxito.

Día de Comando, con millonario asalto

Este viernes se llevó a cabo en Ciudad del Este el Día del Comando, con la presencia de la cúpula de la Policía Nacional. Durante el acto, el comandante César Silguero aseguró que la institución busca cambiar de estrategia para devolver la sensación de seguridad a la población esteña. Sin embargo, poco después del retiro de las autoridades, se registró este millonario asalto en pleno microcentro, una zona que cuenta con una gran cantidad de agentes.