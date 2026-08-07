Un paraguayo desaparece en Argentina mientras buscaba recuperar un globo sonda

Oscar Antonio González Caballero, de 57 años, fue reportado como desaparecido en territorio argentino. El hombre cruzó la frontera a inicios de esta semana con un objetivo de ingresar a la selva de la provincia de Misiones para recuperar un globo sonda correspondiente a un proyecto académico y técnico, cuyo rastreador de GPS marcó como punto de caída un sector rural cercano al Kilómetro 22 de la zona de Colonia Mado. Sin embargo, tras adentrarse en la espesura del monte, se perdió todo contacto con él.

Según la denuncia formal presentada por su hija ante la Comisaría 2ª del barrio Inmaculada Concepción de Caaguazú, el trabajador viajó el pasado lunes 3 de agosto. Tras cruzar el paso fronterizo Tancredo Neves hacia el vecino país, las dificultades del terreno y la falta de colectivos le impidieron llegar de una vez a destino. Por ese motivo, esa misma noche tuvo que hospedarse en la casa de un poblador local en el Kilómetro 18 de la localidad de Eldorado, lugar conocido como “Las Delicias”.

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El último mensaje y la búsqueda en el monte

La última conversación que la familia logró mantener con Oscar se dio a tempranas horas del martes 4 de agosto, entre las 06:00 y las 07:00 de la mañana. En ese momento, la víctima confirmó que se disponía a caminar desde el Kilómetro 18 hacia la zona boscosa del Kilómetro 22 para encontrar el equipo científico. A partir de esa ventana horaria, el teléfono móvil del paraguayo dejó de emitir señal y las plataformas de rastreo dejaron de actualizar su ubicación.

Ante la falta de novedades, la esposa y los hijos del compatriota viajaron hasta la provincia argentina para localizarlo. Actualmente, sus hijos se encuentran internados en medio del monte acompañando a los efectivos de la Policía de Misiones, agentes de la Gendarmería Nacional Argentina y vecinos de la zona, intentando reconstruir el trayecto que debió hacer el hombre.

Alerta internacional por delicado estado de salud

La familia explicó a las autoridades policiales que el hombre fue sometido meses atrás a una delicada cirugía en la cabeza para removerle un tumor cerebral, por lo que temen que haya sufrido alguna descompensación física, un desmayo o un accidente mientras caminaba solo por el monte sin poder pedir auxilio.

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Ante esta situación de vulnerabilidad, el Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional, a través de la delegación paraguaya del Comando Tripartito, emitió un boletín de alerta internacional para activar los controles en puestos fronterizos y patrulleras de la región.

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Al momento de internarse en la vegetación, Oscar González vestía una campera de color azul, pantalón de jeans, botas negras y llevaba una mochila negra en la espalda.

La familia apela a la solidaridad de la ciudadanía de la zona de frontera para aportar información útil y evitar que este caso termine en una tragedia en medio de la selva argentina.