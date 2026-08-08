Incendio consume por completo una precaria vivienda en el Bañado Sur

Un incendio registrado durante la noche del viernes consumió por completo una precaria vivienda ubicada en el Bañado Sur de Asunción. Bomberos voluntarios acudieron al sitio y trabajaron para controlar las llamas.

El siniestro no dejó personas heridas. Sin embargo, una numerosa familia quedó afectada y perdió prácticamente todas sus pertenencias a consecuencia del fuego.

Richard López Abdala, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios del Paraguay, explicó que la vivienda ya estaba completamente consumida cuando llegaron los intervinientes.

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Bomberos evitaron que el fuego se propague

“Encontramos una vivienda precaria completamente consumida ya por las llamas”, relató López Abdala. Los voluntarios procedieron inmediatamente a extinguir el fuego para evitar que alcanzara las casas ubicadas en las inmediaciones.

El acceso hasta el lugar fue complicado debido a las características de la zona. Además, las viviendas del sector son mayoritariamente precarias y están construidas con madera, por lo que el fuego podría propagarse rápidamente de una casa a otra.

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El bombero destacó que la intervención permitió contener el incendio antes de que se extendiera a las viviendas vecinas.

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Familia quedó en estado de shock

Tras el incendio, los bomberos también brindaron contención a los integrantes de la familia afectada, incluidos niños. Según López Abdala, se encontraban emocionalmente afectados y en estado de shock.

La familia sería numerosa y, de acuerdo con el relato del bombero, en la vivienda también funcionaba aparentemente una pequeña despensa, por lo que las pérdidas serían aún mayores.

Pese a la magnitud del incendio, ninguna persona sufrió lesiones físicas ni inhalación de humo.

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Aún no determinaron la causa

Hasta el momento no se determinó el origen del incendio. López Abdala evitó especular sobre una eventual falla eléctrica u otra causa, debido a que no existen elementos suficientes para afirmarlo.

“Cuando llegamos, la casa estaba completamente en llamas”, señaló. La Policía quedó a cargo de las diligencias para determinar cómo se inició el fuego.