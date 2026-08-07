Darío Herrera dirigirá el duelo de ida de Olimpia ante Vasco da Gama

El compromiso entre el Vasco da Gama y el Franjeado está programado para el próximo 13 de agosto de 2026, a las 19:00 (hora paraguaya), en el estadio São Januário. La dirección arbitral quedó conformada con Darío Herrera como árbitro principal, asistido desde las bandas por Maximiliano Del Yesso y Sebastián Raineri, con Sebastián Zunino como cuarto árbitro, mientras que Germán Delfino estará a cargo del VAR y Jorge Baliño como AVAR, todos de nacionalidad argentina.

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La designación de Darío Herrera no hace más que reflejar la magnitud del encuentro. El juez argentino cuenta con un currículum de peso en el continente y en el mundo: fue el encargado de pitar la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras, y además viene de tener participación en el reciente Mundial de Norteamérica 2026, donde condujo el empate sin goles entre Bélgica e Irán por la segunda fecha del Grupo G.

Tercer capítulo en el año entre viejos conocidos

Este enfrentamiento en el “Gigante da Colina” marcará el tercer cruce oficial de la temporada entre brasileños y paraguayos en la actual edición de la Sudamericana. Ambos equipos compartieron el Grupo G en la fase inicial, donde la regla general fue la supremacía de los locales: Vasco da Gama goleó 3-0 en Río de Janeiro, mientras que Olimpia hizo lo propio al imponerse 3-1 en Asunción. El Decano abrochó la clasificación directa a los octavos de final tras adueñarse de la zona, obligando al cuadro carioca a disputar los play-offs, instancia en la que eliminó al Independiente Medellín para citarse nuevamente con los franjeados.