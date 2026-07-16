A La Gran 7-30
16 de julio de 2026 a la - 13:40

AUDIO: Exdirector de Obras del IPS sobre fideicomiso: “fue lo más importante que tuve para construir hospitales”

Gustavo Masi, con cabello canoso y camisa azul, habla mientras sostiene un micrófono en un interior formal.
Arq. Gustavo Masi, ex director de Infraestructura del Instituto de Previsión Social (IPS)ABC TV