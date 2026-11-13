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Política
13 de noviembre de 2026 - 23:01

Juicio político a Rolón: diputado opositor apuesta a presión ciudadana por Ueno Bank para forzar al cartismo

Raúl Benítez, con camiseta verde y barba ligera, habla en un set de televisión con fondo azul.
El diputado Raúl Benítez en el programa Mesa con EVP.

El diputado Raúl Benítez afirmó que la presión ciudadana por la crisis de Ueno Bank será clave para que el cartismo apoye el juicio político a Emiliano Rolón.

Por ABC Color
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El diputado opositor Raúl Benítez aseguró que la ciudadanía, todavía golpeada por la crisis de Ueno Bank, será el factor decisivo para que la bancada colorada apoye el pedido de juicio político contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. El libelo acusatorio será presentado este lunes en la Cámara de Diputados.

Benítez lo dijo en una entrevista en el programa Mesa con EVP. Sostuvo que el cálculo de los legisladores oficialistas no depende de lo que “crea que es mejor para el país” el líder del cartismo, Horacio Cartes, sino de su proyección de cara a 2028. Por eso, a su criterio, la gente es la que “le pone la pauta”.

Lea más: Patria Querida espera que “ni Mandrake pueda salvar” del juicio político a Emiliano Rolón

“Una fiscalía lenta” y un presunto control de daños

Emiliano Rolón Fernández sentado en escritorio, con traje azul y corbata roja, mirada seria y ambiente profesional con libros y trofeos.
Emiliano Rolón Fernández, fiscal general del Estado.

Para el legislador, la actuación de Rolón tuvo dos etapas. En la primera, la Fiscalía habría “dado luz” a Santiago Peña: la denuncia presentada por la oposición en 2025 por posible enriquecimiento ilícito, la mansión de San Bernardino y los “sobres del poder“durmió prácticamente un año”. En la segunda, posterior a la destitución de Peña, vio una Fiscalía “lenta”, que habría dado margen para que se queme evidencia clave.

Benítez remarcó que centrar la investigación solo en Peña es un error. “Acá hay todo un esquema, y es el esquema lo que hay que atacar”, dijo, y agregó que para eso se necesita una Fiscalía que “realmente haga su trabajo”.

También habló de un supuesto “operativo de control de daños”. Según su planteo, se busca instalar que el caso “llega hasta acá nomás” y que Peña actuó solo. Dijo que datos del Banco Central del Paraguay a los que accedió mostraban que el banco tenía la menor liquidez del sistema, lo que lo volvía vulnerable a retiros masivos. Esa fragilidad, afirmó, habría empujado a “que caiga uno antes que caigan todos”.

Lea más: Juicio político a Emiliano Rolón: presentarán libelo el lunes, anuncia Freddy Franco

El costo político y el bloqueo de listas

El legislador reconoció que la iniciativa depende de votos colorados, pero señaló que esa bancada deberá hacer una “evaluación” política. Remarcó que hoy las decisiones de los actores políticos se miden “minuto a minuto, voto a voto” y que puede traducirse en un costo electoral directo.

Benítez recordó que cuando llegó al Congreso en 2013, con mayoría colorada absoluta en ambas cámaras, nadie imaginaba que un presidente del partido pudiera caer. “Con el mayor poder de la historia del coloradismo cayó un presidente colorado”, expresó.

Para él, el escenario ya está dado porque, a diferencia de otros casos, el daño es “muy tangible”: “Es tu ahorro, es tu salario. Podés apagar la tele, pero cuando vas a gastar tu plata te encontrás con el problema”. Agregó que la entrevista de Rolón en Monumental lo dejó “muy expuesto” y que ya hay una narrativa instalada sobre su labor deficiente.

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