Caso Ueno Bank: el Arzobispado pide investigar desvíos y renovar el gabinete de Alliana

Diez días después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) decidiera la resolución de Ueno Bank, el Arzobispado de la Santísima Asunción emitió un comunicado y mencionó que el caso dejó al descubierto una seria vulnerabilidad en el sistema financiero y en la supervisión del Estado.

Mencionó que, si bien la activación del seguro de garantía permitió devolver una parte inicial de los depósitos, la entidad eclesiástica remarcó que todavía no se conoce el impacto total ni se ha completado la recuperación de los recursos pertenecientes a ahorristas, empresas e instituciones públicas.

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Ante este escenario, la Iglesia instó al Ministerio Público a actuar con imparcialidad e independencia para aclarar si existió sustracción o desvío de dinero público. En ese sentido, pidió identificar a los responsables para que respondan ante la justicia.

Según el pronunciamiento, la demora en el esclarecimiento de los hechos alimenta el temor a la impunidad y deteriora gravemente la confianza ciudadana en las instituciones.

Iglesia pide saneamiento del Ejecutivo y gabinete de Alliana

La sacudida financiera derivó en una grave crisis política que abrió una nueva etapa en el Poder Ejecutivo bajo la conducción del presidente Pedro Alliana. En respuesta a la coyuntura, el mandatario solicitó el pasado 9 de noviembre que los ministros y secretarios ejecutivos pusieran sus cargos a disposición para reorganizar el gabinete.

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Frente al limitado tiempo que resta del periodo constitucional, que concluye el 15 de agosto de 2028, el Arzobispado pidió a Alliana evaluar con objetividad el desempeño de cada ministerio. En esa línea, sugirió realizar cambios y sanear las áreas deficientes, especialmente respecto a autoridades identificadas con la gestión del expresidente Santiago Peña. La Iglesia propone nombrar a personas idóneas e independientes de afiliaciones partidarias.

Los seis compromisos clave de transparencia estatal

Para garantizar una gestión ética y centrada en el bien común, la Iglesia propuso al Poder Ejecutivo seis compromisos prioritarios y verificables:

Transparentar cuentas públicas: Publicar periódicamente la deuda con proveedores, la nómina estatal y informar el costo total del rescate bancario.

Proteger los fondos públicos: Establecer límites mensuales y reglas claras para el depósito de recursos del Estado y del Instituto de Previsión Social (IPS).

Contrataciones transparentes: Limitar contrataciones a lo estrictamente necesario por concurso público y unificar la compra de medicamentos entre el Ministerio de Salud y el IPS con precios de referencia.

Neutralidad política: Garantizar que la estructura estatal no se utilice en las internas de 2027 ni en las elecciones de 2028, exigiendo dedicación exclusiva a la gestión pública.

Evaluación permanente: Publicar informes periódicos sobre los resultados de las carteras ejecutivas y aplicar medidas correctivas inmediatas.

Rendición de cuentas sin reformas estructurales: Enfocarse en resultados verificables en el corto plazo, dejando las reformas profundas para el Gobierno que elegirá la ciudadanía en 2028.

El comunicado, concluye pidiendo la intercesión de Nuestra Señora de la Asunción y recordando que el respeto al Estado de derecho y la justicia son indispensables para la paz en el país.