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ABC en el Este
13 de noviembre de 2026 - 22:35

Con manifestación, piden destitución de Justo Zacarías de Itaipú

Hombres con camisetas a rayas rojas y blancas, algunos sosteniendo banderas, escuchan a un orador con megáfono en una calle urbana.
Un grupo de aficionados del Club Olimpia se agrupa en Ciudad del Este, mostrando entusiasmo por su equipo.

Un grupo de manifestantes se congregó en Ciudad del Este para exigir la destitución de Justo Zacarías Irún de la dirección de Itaipú. Los ciudadanos se concentraron en la rotonda Oasis, donde realizaron un acto simbólico.

Por ABC Color

Luego de varios días de escándalo desatado por la crisis que provocó el cierre de Ueno Bank, las autoridades de Itaipú reconocieron que mantenían millonarios depósitos en dicha entidad bancaria. El monto asciende a G. 115.200 millones y US$ 163,8 millones.

A raíz de este y otros cuestionamientos sobre el manejo de la binacional, los manifestantes exigieron que el director de Itaipú, Justo Zacarías Irún (ANR-HC), sea destituido del cargo.

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El abogado Elías Fox, quien participó de la manifestación, lamentó que la ciudadanía tenga que salir a las calles para expresar su indignación. Recordó que ya se presentaron varias denuncias contra el clan Zacarías, pero que sus integrantes siempre lograron eludir las consecuencias mediante la manipulación de las instituciones.

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“Siempre hemos denunciado los robos, especialmente los de los Zacarías en Alto Paraná, y siempre, con artilugios, con mañas, como ellos bien saben hacer, sometiendo bajo sus botas al Ministerio Público y al Poder Judicial, se libraron. Robaron eternamente al municipio de Ciudad del Este”, expresó.

Asimismo, cuestionó que el entonces presidente de la República, Santiago Peña, no se haya dado por enterado de que el pueblo paraguayo estaba siendo asaltado.

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Manifestaciones continuarán

Fox anunció que las manifestaciones continuarán para hacer llegar el reclamo al presidente de la República. “Vamos a seguir insistiéndole. Haremos llegar el mensaje al presidente de la República para que saque inmediatamente de nuestra binacional a este reverendo bandido, a esta gente que viene a chupar la sangre del pueblo y llevó millones de dólares de Itaipú a Ueno Bank”, manifestó.

Finalmente, recordó los cuestionamientos que enfrentó Justo Zacarías durante su gestión como gobernador de Alto Paraná, entre ellos, las denuncias por presuntos sobrecostos en obras, como el gallinero de oro, y por la merienda escolar, popularmente conocida como las “galletitas rompedientes”.

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