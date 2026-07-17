A La Gran 7-30
17 de julio de 2026 a la - 11:01

AUDIO: Asume interventor en Vialidad de Municipalidad de Asunción

Óscar Pérez en chaqueta negra observa, mientras una multitud variada, con camisetas de diferentes colores, escucha atentos.
Óscar Pérez, en chaqueta negra, habla en un evento al aire libre en Asunción, mientras varias personas escuchan.Osmar Henry