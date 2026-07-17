Ignacio Aliseda: “Es difícil cuando no te sentís importante en el equipo”

Apenas pisar suelo guaraní tras caer ante Vélez Sarsfield en el último amistoso de preparación, el ofensivo de Cerro Porteño, Ignacio Aliseda fue abordado por la prensa. Al ser consultado sobre los rumores que apuntaban a una posible salida del club, el jugador no se guardó absolutamente nada.

“No es mi camino”: La cruda confesión de Aliseda

Aliseda fue tajante al describir su situación actual y el vacío que siente dentro de la consideración del cuerpo técnico liderado por Ariel Holan, abriendo un gran signo de interrogación sobre si cumplirá su vínculo con la institución.

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Al ser abordado sobre la preocupación del hincha azulgrana ante los rumores de una supuesta partida el futbolista respondió: “A mí me queda un año más de contrato. Yo quiero quedarme a cumplirlo, obviamente, pero es difícil cuando no te sentís importante en el equipo. Entonces, yo creo que si no me siento importante en el equipo, sinceramente, no es mi camino; lo dije muchas veces, yo trato de dar lo mejor acá. Sea que me toque jugar de inicio o de suplente, pero... si me encuentro así, es difícil para mí”.

Ante la repregunta sobre si le sorprendía verse relegado y en esta incómoda posición actual dentro de la plantilla, el atacante contestó con evidente dolor: “Un poco sí, sinceramente, un poco sí. Porque todos saben que llegué como un gol que nadie lo conocía. Me fui ganando el cariño de la gente. Y bueno, duele un poco, pero bueno, el mundo sigue igual; tengo que seguir trabajando, y así es la vida y el fútbol”.

"ES DIFICIL CUANDO NO TE SENTIS IMPORTANTE EN EL EQUIPO"



🗣"Me sorprende un poco, todos saben que llegué como un jugador que nadie lo conocía, y me fui ganando el cariño del hincha y duele un poco pero bueno, uno sigue igual"



🎙Palabras de Ignacio Aliseda, jugador de Cerro… pic.twitter.com/VQ8Ht91tY0 — ABC Deportes (@ABCDeportes) July 17, 2026

Consultado sobre si consideraba que el fútbol estaba siendo injusto con él, especialmente tras haber convertido goles sumamente importantes para el Ciclón y no tener hoy la participación que merece, Aliseda fue sincero pero buscó mostrar profesionalismo: “Y yo creo que no, pero bueno, toca seguir trabajando. Yo estoy 100 % comprometido con esta camiseta, con mis compañeros y con el hincha. Así que toca seguir trabajando”.

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La interna por los nuevos refuerzos y los “cupos”

La llegada de caras nuevas para el segundo semestre parece haber complicado el panorama del extremo argentino en el esquema táctico de Ariel Holan. Aliseda no ocultó que la sobrepoblación en ciertos puestos, sobre todo que ocupan plaza de extranjeros, que influye en su sentir actual.

Respecto a cómo valora la llegada de incorporaciones, la alta competencia interna en Barrio Obrero y el lugar que le tocará ocupar en la plantilla de cara a la segunda mitad del año, expresó: “Llegaron muchos refuerzos... que ocupan cupos (de extranjeros). Entonces, eso también para mí es un poco...” Al notar su evidente incomodidad, se le cuestionó directamente si se encontraba “sentido” o molesto por este escenario, a lo que respondió de inmediato: “Estoy bien, estoy bien”.

Inmediatamente después, al ser interrogado nuevamente sobre si, a pesar de este contexto, se mantiene enfocado con los objetivos del club, reafirmó de forma contundente: “Estoy 100 % comprometido”.

¿POR QUÉ ALISEDA NO JUGÓ ANTE VELEZ?



➡Esta fue la reacción del jugador de Cerro Porteño ante la consulta de Jorge Izquierdo.#ABCDeportes #ElJuegoQueSentimos #730AM pic.twitter.com/DzeTb3BCrH — ABC Deportes (@ABCDeportes) July 17, 2026

El balance físico y la dureza de los amistosos en Argentina

No todo fueron lamentos. En el plano estrictamente deportivo, “Nacho” dio detalles de cómo llega en lo físico para el debut del torneo Clausura y analizó el nivel de los partidos de preparación disputados del otro lado de la frontera.

Al evaluar cómo termina la pretemporada tras haber sumado bastantes minutos de juego de cara al arranque del campeonato este viernes, el extremo manifestó: “Saliendo de la pretemporada, jugando bastante que es lo importante y bueno para arrancar el viernes con todo. Bien, físicamente bien. Yo creo que no hemos trabajado mucho en la pretemporada muy fuerte, creo que fueron más trabajos de campo, pero me encuentro bien”.

Finalmente, al pedirle un análisis sobre el rendimiento del equipo en los partidos amistosos disputados en suelo argentino, el ofensivo concluyó: “Bien, creo que tuvimos amistosos, la verdad que ellos son muy intensos, sinceramente. En el segundo también ellos nos pegaron mucho, muchas patadas; como es el fútbol argentino, que es más intenso, creo que nos fue bien. El equipo se encontró bien pese al resultado, obviamente, que todos queremos ganar, pero bueno, creo que dejamos cosas muy positivas”.

El aporte del “Gordito”: Un rendimiento clave bajo la lupa

La molestia de Ignacio Aliseda cobra mayor relevancia cuando se analizan fríamente sus registros con la camiseta azulgrana. Desde su desembarco en Barrio Obrero en julio de 2025, pese a las lesiones, el atacante es una pieza sumamente influyente para el equipo. En total, acumula 35 compromisos oficiales jugados en los que aportó 13 anotaciones y brindó 5 pases de gol, números de peso que además se tradujeron de forma directa en la obtención de dos títulos de campeón con el “Ciclón”.