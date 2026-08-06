AUDIO: IPS: extitular Jorge Brítez se entregó a la Justicia y juez dispuso medidas alternativas a la prisión

06 de agosto de 2026 a la - 13:39
7 de agosto de 2026
- Juegos
- Newsletters
- Últimas Noticias
- EmpleosNuevo
- Fúnebres
- Nacionales
- Secciones ABC en el EsteChaco
- Policiales
- Deportes
- Economía
- Política
- Mundo
- Espectáculos
- Gente
- Sociales
- Editorial y Opinión
- Secciones TapaEditoriales de ABC ColorOpiniónCartas a la directora
- Edición Impresa LocalesInvestigaciones
- Servicios
- Temas de interés
- Suplementos
- Multimedia
- Negocios & comerciales
- Canales
- Suscripciones ABC
- Secciones EDICIÓN IMPRESAABC DIGITALABC ePaper
- ePaper
- ABC Revista
12º
Ahora
HOY
Min
11º
Máx
17º
undefined 2026-08-08
Min
11º
Máx
26º
undefined 2026-08-09
Min
12º
Máx
21º
undefined 2026-08-10
Min
10º
Máx
16º
undefined 2026-08-11
Min
9º
Máx
20º
undefined 2026-08-12
Min
13º
Máx
26º
Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.800
Venta
6.200
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.130
Venta
1.330
EURO
Compra
6.800
Venta
7.650