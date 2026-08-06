A La Gran 7-30
06 de agosto de 2026 a la - 13:41

AUDIO: Jorge Brítez no quiso hablar tras audiencia y abogado calificó imputación como un “show”

AME6475. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 06/08/2026.- Fotografía cedida por la Corte Suprema de Justicia de Paraguay que muestra al expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), la entidad que administra la seguridad social en Paraguay, Jorge Brítez (i), durante una comparecencia en la que quedó en libertad ambulatoria este jueves, en Asunción (Paraguay). EFE/ Corte Suprema de Justicia de Paraguay /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
AME6475. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 06/08/2026.- Fotografía cedida por la Corte Suprema de Justicia de Paraguay que muestra al expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), la entidad que administra la seguridad social en Paraguay, Jorge Brítez (i), durante una comparecencia en la que quedó en libertad ambulatoria este jueves, en Asunción (Paraguay). EFE/ Corte Suprema de Justicia de Paraguay /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) Corte Suprema de Justicia de Paraguay