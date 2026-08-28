A La Gran 7-30
28 de agosto de 2026 a la - 13:02

AUDIO: Bachi ante críticas de médicos y opositores: “El que más trabajó en salud fue Peña”

El titular de Senado, Basilio Bachi Núñez (ANR, HC). Foto. Prensa Senado.
El titular de Senado, Basilio Bachi Núñez (ANR, HC). Foto. Prensa Senado.