Nacionales
28 de agosto de 2026 a la - 09:37

Alerta meteorológica anuncia ráfagas de viento de hasta 90 km/h en gran parte del país

Las ráfagas de viento que acompañaron al sistema de tormentas echaron abajo árboles que bloquearon algunas vías.
Las ráfagas de viento echaron árboles que bloquearon algunas vías. (Foto archivo).Archivo, ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un aviso advirtiendo sobre vientos moderados a fuertes procedentes del sector norte, con velocidades que podrían alcanzar entre 40 y 70 km/h a nivel general y picos de 80 a 90 km/h en la Región Occidental.

Por Juan Massare

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) lanzó un aviso meteorológico advirtiendo sobre la ocurrencia de ráfagas de viento con intensidad moderada a fuerte que afectarán a gran parte del territorio nacional durante la mañana y la tarde de este viernes.

De acuerdo con el reporte oficial, los vientos predominantes provendrán del sector norte. En la mayor parte del país, las velocidades estimadas oscilarán entre los 40 y 70 km/h.

Sin embargo, la situación será más crítica en el noroeste de la Región Occidental, donde se prevé que las ráfagas alcancen valores de 80 a 90 km/h, pudiendo superar estas marcas de manera puntual.

Departamentos afectados

La zona de cobertura abarca la totalidad del territorio nacional, incluyendo los siguientes departamentos y la capital del país:

  • Asunción
  • Concepción
  • San Pedro
  • Cordillera
  • Guairá
  • Caaguazú
  • Caazapá
  • Itapúa
  • Misiones
  • Paraguarí
  • Alto Paraná
  • Central
  • Ñeembucú
  • Amambay
  • Canindeyú
  • Pte. Hayes
  • Alto Paraguay
  • Boquerón

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Se recomienda a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias ante posibles inconvenientes causados por la intensidad de los vientos en la vía pública y zonas residenciales.