Alerta meteorológica anuncia ráfagas de viento de hasta 90 km/h en gran parte del país

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) lanzó un aviso meteorológico advirtiendo sobre la ocurrencia de ráfagas de viento con intensidad moderada a fuerte que afectarán a gran parte del territorio nacional durante la mañana y la tarde de este viernes.
De acuerdo con el reporte oficial, los vientos predominantes provendrán del sector norte. En la mayor parte del país, las velocidades estimadas oscilarán entre los 40 y 70 km/h.
Sin embargo, la situación será más crítica en el noroeste de la Región Occidental, donde se prevé que las ráfagas alcancen valores de 80 a 90 km/h, pudiendo superar estas marcas de manera puntual.
Departamentos afectados
La zona de cobertura abarca la totalidad del territorio nacional, incluyendo los siguientes departamentos y la capital del país:
- Asunción
- Concepción
- San Pedro
- Cordillera
- Guairá
- Caaguazú
- Caazapá
- Itapúa
- Misiones
- Paraguarí
- Alto Paraná
- Central
- Ñeembucú
- Amambay
- Canindeyú
- Pte. Hayes
- Alto Paraguay
- Boquerón
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Se recomienda a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias ante posibles inconvenientes causados por la intensidad de los vientos en la vía pública y zonas residenciales.