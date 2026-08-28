Alerta meteorológica anuncia ráfagas de viento de hasta 90 km/h en gran parte del país

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) lanzó un aviso meteorológico advirtiendo sobre la ocurrencia de ráfagas de viento con intensidad moderada a fuerte que afectarán a gran parte del territorio nacional durante la mañana y la tarde de este viernes.

De acuerdo con el reporte oficial, los vientos predominantes provendrán del sector norte. En la mayor parte del país, las velocidades estimadas oscilarán entre los 40 y 70 km/h.

Sin embargo, la situación será más crítica en el noroeste de la Región Occidental, donde se prevé que las ráfagas alcancen valores de 80 a 90 km/h, pudiendo superar estas marcas de manera puntual.

Departamentos afectados

La zona de cobertura abarca la totalidad del territorio nacional, incluyendo los siguientes departamentos y la capital del país:

Asunción

Concepción

San Pedro

Cordillera

Guairá

Caaguazú

Caazapá

Itapúa

Misiones

Paraguarí

Alto Paraná

Central

Ñeembucú

Amambay

Canindeyú

Pte. Hayes

Alto Paraguay

Boquerón

Lea más: Clima en Paraguay: ¿bajará la temperatura este fin de semana?

Se recomienda a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias ante posibles inconvenientes causados por la intensidad de los vientos en la vía pública y zonas residenciales.