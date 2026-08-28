Huelga de médicos: todos los cirujanos pediátricos y 90% de anestesiólogos están renunciantes

Al llegar el último día de la huelga nacional de médicos del sistema público de salud, quienes exigen al Gobierno un reajuste salarial, especialistas de cirugía pediátrica, terapia intensiva pediátrica y anestesiología anunciaron estar renunciantes, advirtiendo al Ministerio de Salud Pública que presentarán sus renuncias el lunes si este viernes no hay respuestas favorables a sus reclamos.

Los médicos del sector público argumentan que sus salarios han estado estancados desde 2012 y exigen que el Gobierno suba sus sueldos de los 5 millones de guaraníes actuales a 8 millones. Además, afirman que no existen las condiciones para brindar atención médica adecuada en el sistema público debido a una falta generalizada de medicamentos e insumos.

En conversación con ABC Cardinal este viernes, el doctor Roberto Riveros, secretario general de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Pediátrica, explicó que la totalidad de los cirujanos pediátricos del sistema público de salud, 39 en total –la mayoría concentrados en el departamento Central–, están renunciantes.

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Las carpetas de renuncia están firmadas y a mano para que las dimisiones sean entregadas al Ministerio de Salud el lunes si no hay acuerdo, subrayó.

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Adherencia del 90 por ciento entre anestesiólogos y terapistas pediátricos

Agregó también que hay un “90 por ciento de adherencia” a las renuncias entre los especialistas en anestesiología y terapia pediátrica.

“Las renuncias siguen llegando, ayer me avisaron que 13 de los 14 terapistas pediátricos que hay en Ciudad del Este estarían renunciantes”, comentó.

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“Es insostenible trabajar en el Ministerio de Salud, juega con la vida de los pacientes al no tener los insumos y las condiciones mínimas”, declaró el médico. “Al no haber seguridad para ejercer la medicina no tenemos nada qué hacer”, acotó.

“No están dadas las condiciones”

Agregó que, en total –incluyendo al sector privado-, habría solo unos 50 especialistas en cirugía pediátrica trabajando en todo el país y dijo creer que no hay “gente disponible” para que el Ministerio de Salud reemplace a los médicos renunciantes.

“Y, de haber (personal disponible), no creo que nadie vaya a arriesgar su registro médico y la vida de un pobre niño si no están dadas las condiciones de seguridad para practicar medicina de calidad”, manifestó.

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El doctor Riveros explicó que las renuncias serán presentadas recién el lunes y no hoy para respetar el plazo establecido por el Sindicato Nacional de Médicos, por cuya disposición la huelga se extenderá hasta las 23:59 de hoy, lo que deja tiempo para más negociaciones hasta la medianoche.

¿Aumentar impuestos para cubrir necesidades en salud?

Al pedírsele su opinión sobre insinuaciones hechas por algunos legisladores sobre una eventual necesidad de aumentar impuestos para que existan fondos a fin de que el Estado mejore sus servicios de salud, el doctor Riveros dijo creer que incrementos impositivos no son la respuesta correcta.

A modo de ejemplo para ilustrar su punto, señaló que hace un tiempo se planteó la posibilidad de dar cobertura de cirugía pediátrica completa al departamento de Itapúa, donde esa especialidad no está disponible. Se estimó que eso requeriría un presupuesto mensual de 150 millones de guaraníes al mes y finalmente el proyecto no se materializó por falta de fondos.

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Sin embargo, según publicaciones, solo en el mes de julio la Entidad Binacional Yacyretá “pagó, en salarios extra, 2.900 millones de guaraníes”, indicó. “Eso da para cubrir 21 meses de cirujanos pediátricos en todo Itapúa”, detalló.