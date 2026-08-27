Argentina cierra con portón la pasarela La Fraternidad, entre Nanawa y Clorinda

La Gendarmería Nacional Argentina instaló un portón de hierro con candado en la pasarela peatonal La Fraternidad, el histórico puente que conecta a la ciudad de Nanawa (ex Puerto Elsa) con Clorinda.

La medida, ejecutada de manera unilateral durante la tarde-noche, clausura de forma física el tránsito por el paso oficial fuera del horario restringido de 7:00 a 19:00. Esta decisión representa un duro revés para los pobladores locales que llevaban meses exigiendo la reapertura del puesto fronterizo durante las 24 horas.

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El concejal municipal de Nanawa, Gustavo Núñez, confirmó la situación y lamentó la falta de diálogo por parte de las autoridades del vecino país y de la cancillería.

Explicó que el cierre se arrastró de las restricciones impuestas durante la pandemia de COVID-19 y que nunca se levantaron del todo. Con la colocación de esta reja, la posibilidad de que los gendarmes otorguen acceso a los residentes de la zona queda totalmente anulada. Según detalló, está situación perjudica a la vida social y económica.

El cierre es un empujón a la clandestinidad

Las consecuencias de este bloqueo físico afectan de manera directa a la seguridad de la población más vulnerable. Decenas de niños y jóvenes argentinos que residen en suelo paraguayo deben cruzar clandestinamente por la mañana para asistir a escuelas en Clorinda antes del horario de apertura del portón fronterizo.

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De igual manera, estudiantes universitarios que regresan de Asunción en horas de la noche se encuentran con la frontera sellada. Esta barrera los obliga a recurrir a precarios puentes de madera clandestinos y embarcaciones informales para cruzar en medio de la oscuridad.

El edil remarcó que el portón no frenará el tránsito de personas ni el contrabando, sino que simplemente lo desplazará hacia la ilegalidad.

La Junta Municipal de Nanawa envió reiteradas notas a la Cancillería Nacional, al Consulado paraguayo, a la Intendencia de Clorinda y a la propia Gendarmería solicitando el restablecimiento del servicio migratorio las 24 horas, pero ninguna de las notas tuvo respuesta favorable.

Se prevé reunión entre autoridades de Nanawa y Clorinda

Ante este nuevo escenario, las autoridades locales se reunirán de manera urgente con el intendente de Clorinda para exigir que se retire el vallado. Se prevé que el enceutrno sea a las 10:00 en la Junta Municipal de Nanawa.

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La clausura de este paso peatonal golpea el corazón económico de una región que vive exclusivamente del intercambio comercial. Tanto Nanawa como Clorinda depende del flujo constante de compradores y trabajadores que cruzan diariamente la pasarela.