Salma Agüero y sus hurreros, al servicio del candidato Camilo Pérez

A 38 días de las elecciones municipales (domingo 4 de octubre), la ministra de la Juventud, Salma Agüero, participa intensamente en la campaña política del intendentable colorado por Asunción, Camilo Pérez (cartista). Sus propias publicaciones muestran una agenda muy cargada con recorridos barriales, reuniones y actos de respaldo al candidato colorado, además de la participación de sus funcionarios de la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ). Esto ocurre a diario con muchas autoridades, a pesar de que la Ley N.º 7445/2025, de la Función Pública y del Servicio Civil, establece entre las obligaciones de los servidores públicos actuar con imparcialidad y neutralidad política (Art. 51).

La misma normativa prohíbe utilizar la autoridad derivada del cargo para influir o afectar el resultado de una elección, ocupar el tiempo de la jornada laboral para fines ajenos a la institución o utilizar personal, materiales o información de una dependencia con fines extraños a la función pública.

Estas restricciones son relevantes incluso para quienes ocupan cargos de conducción política (Art. 9), pues la propia normativa establece que las limitaciones y prohibiciones previstas para los servidores públicos les resultan aplicables.

No es la única

El lunes 17 de agosto, Agüero difundió un video en el que aparece en una “reunión de la Lista 1” con integrantes del equipo de campaña de Pérez, a la que asistieron el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, cartista); el secretario privado de la Presidencia, Jorge “Turi” Cappello; y el presidente de la Essap, Luis F. Bernal.

Días después, el propio Pérez agradeció públicamente a Agüero por “sacar adelante” actividades de “Camilo en tu barrio”, cada sábado. Es decir, esos encuentros no son excepcionales, pues las publicaciones de la ministra muestran una participación sostenida en actividades proselitistas del candidato, mientras continúa al frente de la SNJ.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Funcionarios de la SNJ, siempre presentes

Agüero tampoco aparece sola en varias de estas actividades. En fotografías y videos difundidos en sus redes sociales se observa la presencia de funcionarios de la citada secretaría.

Aparecen, por ejemplo: Mathyas Chamorro (secretario privado de Agüero), Bárbara Acevedo (jefa de Diseño de Programas), Rodolfo Gedeón Casco (director de Relaciones Institucionales) y María Paz Méndez Domínguez (asistente administrativa y exprecandidata).

Solo cuatro allegados hurreros de la ministra se llevan alrededor de G. 50 millones en total cada mes, con variaciones dependiendo de los altos viáticos.

Exadministrador de Nenecho

Otra figura que aparece junto a la ministra de la Juventud, Salma Agüero, y al equipo de Camilo Pérez es Axel Karim Mongelós, candidato a concejal de la Lista 1 y exdirector de Servicios Administrativos de la Municipalidad de Asunción durante la administración del acusado Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista).

Mongelós fue mencionado en el informe final de la intervención a la Municipalidad de Asunción en relación con transferencias bancarias provenientes de las cuentas de los bonos G8, registradas como “reposición de fondo fijo”. Según ese informe, las transacciones se incrementaron durante el periodo previo a las internas coloradas del 18 de diciembre de 2022.

En abril de este año fue comisionado al Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), donde figura como técnico jurídico hasta julio. Sin embargo, sus propias publicaciones en redes sociales lo muestran actualmente dedicado a actividades de campaña, sin importar que sean días laborales.

El martes pasado, por ejemplo, difundió que estaba realizando actividades vinculadas a su candidatura, mientras que ayer a la mañana estuvo en una entrevista en un medio oficialista.

Proselitismo en Sinafocal

El hermano de Axel, Alfredo Mongelós, es secretario técnico del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal). También abiertamente hace campaña por la Lista 1, recibe a candidatos cartistas todos los días y comparte las fotos en sus redes sociales. El pasado 28 de abril, se dio a conocer que la actual pareja del precandidato cartista Camilo Pérez, Constanza Troche, asistió a un acto de entrega certificados de estudiantes de Sinafocal. “Coti”, pese a no tener ningún cargo dentro de la institución, entregó títulos, becas y hasta electrodomésticos, junto a la presidenta de seccional N° 7, Blanca Doncel.