Huelga de médicos: Leite arremete contra el Ejecutivo y dice que el Congreso paga el costo político

La huelga de médicos cumple este viernes su quinto día y continúa sin una salida consensuada. En medio del conflicto, el senador oficialista Gustavo Leite (ANR-HC) volvió a cuestionar al gobierno de Santiago Peña por su rol en las negociaciones y aseguró que no observa una participación activa del Ejecutivo para destrabar la crisis.

Los profesionales de la salud reclaman, entre otros puntos, un aumento salarial, argumentando que sus ingresos permanecen congelados desde hace 12 años y que han perdido poder adquisitivo. La medida de fuerza afecta a los hospitales públicos, donde solo se garantizan los servicios de urgencia.

Leite calificó la situación como una “crisis” y sostuvo que este tipo de conflictos se resuelven si el Gobierno cede a la presión de los movilizados o a través de negociaciones sustentadas en datos concretos.

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Leite apunta a la falta de mediadores del Ejecutivo

El legislador cuestionó especialmente la ausencia del jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez, en las conversaciones con los médicos.

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“Le veo al Ejecutivo distante de las negociaciones con los médicos, salvo la ministra de Salud, que, lógicamente, es la ministra del rango. No veo al jefe de Gabinete. No veo una señal política del Ejecutivo, sino que veo más bien a Latorre, que viene de una familia de médicos. Todos queremos que nuestros médicos ganen mejor”, expresó.

Según Leite, la situación podrá encaminarse hacia una solución cuando participe un representante con capacidad de negociación política por parte del Ejecutivo. “No digo que Barán no sea seria, pero como está en la batalla y nunca vi que el mariscal Estigarribia esté en las negociaciones de paz con Bolivia. El que está en el frente de batalla no puede estar en la negociación”, sostuvo.

Asimismo, insistió en que el Gobierno debe incorporar negociadores especializados para afrontar el conflicto. “Acá se necesita paz y para ello hay que hablar con números. El Gobierno debe poner gente calificada. El jefe de Gabinete debía estar desde el día uno ahí tratando de mediar. La mediación de Latorre es válida, pero lo hace en ausencia de jugadores calificados del Ejecutivo”, refirió.

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“El Legislativo está asumiendo roles por ausencia del Ejecutivo”

Leite también cuestionó que el Gobierno no haya actuado antes para evitar que el conflicto derivara en una huelga.

“El Ejecutivo tuvo suficientes señales para intentar descomprimir esta cuestión y no le ha dado la atención que se merece. Independientemente de que pensemos que los médicos tienen razón o no, las crisis se solucionan atendiendo; no se solucionan dándole la espalda. Por eso, es valioso lo que hicieron Latorre y Bachi de asumir el costo político de estar al frente”, expresó.

Además, sostuvo que la falta de representantes calificados del Ejecutivo obligó a dirigentes del Congreso, como el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, y el titular de Diputados, Raúl Latorre, a intervenir en busca de una salida.

“El administrador es el Ejecutivo. El Legislativo debe estudiar cuando el Ejecutivo llegue a una solución o consenso con los médicos. Acá, por ausencia del Ejecutivo, colegas legisladores están asumiendo roles que tal vez lo hacen por puro patriotismo”, declaró.

Leite rechaza subir impuestos para financiar salud

El senador también cuestionó la propuesta planteada por su colega Silvio “Beto” Ovelar de aumentar impuestos para financiar la salud pública.

Indicó que estaría dispuesto a analizar una eventual suba tributaria solamente después de abordar problemas como la corrupción, el contrabando, el sinceramiento financiero del IPS y la reducción de gastos superfluos del Estado.

“Este es un caldo de cultivo para que el populismo se instale en el Paraguay. Subir impuestos es lo más fácil del mundo. Estaría de acuerdo con estudiar una suba de impuestos cuando hayamos tocado en serio la denuncia que hace Riera sobre los US$ 6 millones diarios que se roban en Paraguay”, expresó.

También remarcó que el camino correcto es redireccionar recursos hacia áreas prioritarias. “Tenemos que sincerar Paraguay y para ello se necesita gente con autoridad moral para sentarse en la mesa a sincerar. No estoy de acuerdo con Beto; la subida de impuestos sería ahora un cuchillo mortal en el corazón en un país que está empezando a despegar en lo económico”, refirió.

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Solución pasa por una negociación con números

Para el senador cartista, la salida al conflicto consiste en conformar una mesa de negociación donde ambas partes expongan cifras y propuestas concretas.

Afirmó, además, que la crisis del sistema sanitario no se resolverá únicamente con aumentos salariales, sino también con medicamentos e infraestructura.

En ese contexto, defendió la necesidad de debatir los argumentos que sustentan el reclamo salarial de los médicos.

“Tiene que primar la lógica y un plan que se puede llevar adelante. La salud no va a mejorar mañana porque los médicos ganen más. Salir de una negociación donde un lado gane apretándole al otro (no es), porque los médicos tienen un poder coercitivo. Los médicos los tienen apretados contra la pared con la amenaza de renuncia masiva. No es una crisis fácil de destrabar, pero se logra sentados en una mesa y poniendo números”, declaró.

Fundamentos para aumento a médicos

Asimismo, consideró que el Ministerio de Economía debió exigir mayores fundamentos sobre el pedido de aumento salarial antes de limitarse a señalar que era “inviable”.

“Cuando hay crisis, se solucionan por la fuerza o por una negociación, que no puede ser una bajada de pantalón”, insistió.

“No estoy en contra de los médicos”

Leite sostuvo que todos los funcionarios públicos deben recibir salarios legítimos, aunque defendió la necesidad de establecer escalas y carreras dentro de cada sector.

“No estoy en contra de los médicos, todos tenemos el legítimo derecho de ganar más, pero para estudiar este tenemos que empezar a estudiar qué gana un médico y haciendo qué en el sector privado, en Argentina y en España. También hay que entender que el subteniente no puede pretender ganar más que un general. Tiene que haber una carrera”, declaró.

Asimismo, afirmó que el reclamo salarial no debe confundirse con las denuncias sobre las deficiencias estructurales del sistema de salud pública.

“Es cierto que los médicos están encadenando una protesta de la población en general sobre el estado de nuestra salud pública. No hay que confundir el mensaje político de los médicos con la reivindicación que ellos tienen. Sus reivindicaciones deben ser estudiadas y contrastadas con números. Cuando hablás con números no te podés equivocar”, refirió.

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Comando Colorado no abordó huelga de médicos

Por otro lado, Leite reveló que el Comando de Honor Colorado aún no se reunió para analizar la crisis generada por la huelga de médicos.