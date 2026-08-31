A La Gran 7-30
31 de agosto de 2026 a la - 13:46

AUDIO: Crisis de médicos: Latorre pide “cortar la grasa” y exige acuerdo a Salud

Raul Luis Latorre Martínez en traje oscuro y corbata clara, hablando a periodistas, rodeado de asistentes atentos con micrófonos.
Médicos discuten la situación sanitaria con miembros de la mesa directiva de Diputados en un evento oficial.Cámara de Diputados