Autoridades de Salud se reúnen en Mburuvicha Róga en medio de la renuncia masiva de médicos

El director general de Gabinete del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), Juan Estigarribia, confirmó que la ministra de Salud, María Teresa Barán, el viceministro de Atención Integral, Saúl Recalde, y otras autoridades de la cartera sanitaria participan de una reunión en Mburuvicha Róga.

Según detalló, también forman parte del encuentro el director de Recursos Humanos y representantes de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud.

La convocatoria fue realizada a las 08:00 desde la sede de la Presidencia de la República. Sin embargo, Estigarribia indicó que no pudo confirmar si participan el presidente Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana o el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera.

La reunión se desarrolla en un contexto marcado por la escalada del conflicto entre el Gobierno y el gremio médico, que este lunes derivó en la presentación masiva de renuncias por parte de especialistas.

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Renuncia masiva de médicos obliga a analizar aspectos legales

Respecto a las renuncias presentadas por profesionales de la salud, Estigarribia señaló que los documentos están siendo remitidos a la Asesoría Jurídica del MSPBS para su análisis.

Explicó que se debe verificar el alcance de cada presentación, incluyendo si los médicos renuncian a todos sus vínculos laborales, ya sean contratos o nombramientos, además de evaluar el cumplimiento de los períodos de preaviso y determinar si se trata de decisiones indeclinables.

El funcionario destacó que los médicos especialistas representan un recurso humano estratégico para el sistema sanitario nacional. “Son recursos humanos muy importantes y vitales”, expresó.

Asimismo, aseguró que el Ministerio de Salud cuenta con un plan de contingencia implementado desde el inicio de la huelga para evitar que la atención médica se vea afectada.

Salud asegura que busca acuerdo con el gremio médico

Estigarribia reconoció que actualmente no existe consenso entre el Gobierno y el gremio médico sobre el monto solicitado para el aumento salarial, situación que impidió desactivar la medida de fuerza.

Los profesionales reclaman una mejora de G. 3 millones y pasar a ganar G. 8 millones mensuales por vínculos de 12 horas semanales, mientras que el Ministerio sostiene una propuesta diferente presentada durante las negociaciones de los últimos días.

En ese sentido, el director de Gabinete afirmó que los especialistas y subespecialistas deben recibir remuneraciones diferenciadas acordes a su nivel de formación y responsabilidad.

También rechazó las críticas relacionadas con una supuesta falta de liderazgo de las autoridades sanitarias en las negociaciones y sostuvo que el Gobierno necesita contar con cifras concretas para evaluar el impacto presupuestario de las demandas del sector.

“En el 2023 tuvimos un acuerdo con los médicos de tener un piso de G. 5 millones. Después de 3 años, nos vienen a proponer un piso de G. 8 millones. Hoy, de 5, saltar a 8 es un esfuerzo demasiado grande que va a tener que hacer el Estado para conseguir este dinero. El Ministerio de Salud tampoco quiso hacer que esto sea una especie de subasta. Tampoco tener ese sentido de regateo. Queremos cifras concretas”, declaró.

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Salud confía en alcanzar un consenso

Pese a la falta de coincidencias entre ambas partes, Estigarribia se mostró optimista respecto a una eventual solución del conflicto.

“Creo que vamos a llegar a un punto de acuerdo”, afirmó el funcionario, al tiempo de señalar que continúan las conversaciones para encontrar una salida que permita destrabar el conflicto con el gremio de médicos.