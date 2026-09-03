A La Gran 7-30
03 de septiembre de 2026 a la - 13:21

AUDIO: La Red Desinformante: pericia de celular permitiría revelar a financistas, dice abogada

Yecika Bracho en prenda clara y Alejandra Peralta en chaqueta oscura, sosteniendo un documento en ambiente interior.
La Red Desinformante. Alejandra Peralta y Yecika Bracho, exhiben el acuerdo de conciliación firmado ante escribanía pública.