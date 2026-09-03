A La Gran 7-30
03 de septiembre de 2026 a la - 13:26

AUDIO: “No estamos bien y podemos estar peor”: la advertencia de un expresidente de la ANDE

Orador de cabello canoso y gafas, con mano levantada, detrás de podio con logo del 'Centro Paraguay' en rojo y negro.
Ing. Ángel María Recalde habla en el evento sobre energía eléctrica en Paraguay, enfatizando su discurso.Claudio Ocampo