A La Gran 7-30
07 de septiembre de 2026 a la - 21:19

AUDIO: “Tenemos miedo, pero nos movemos por las ganas de que esto cambie”, sostiene anestesióloga

Más de 200 anestesiólogos presentaron sus renuncias masivas ante la mesa de entrada del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPYBS).
Más de 200 anestesiólogos presentaron sus renuncias masivas ante la mesa de entrada del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPYBS).Claudio GenesABC TV