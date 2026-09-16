A La Gran 7-30
16 de septiembre de 2026 a la - 12:20

AUDIO: Alliana tras reunirse con Cartes: “No voy a aceptar ninguna imposición”

Hombre con barba recortada habla a periodistas con micrófonos, fondo de pared de ladrillos y vegetación.
El precandidato a presidente Pedro Alliana, habló con la prensa luego de su encuentro con Horacio CartesABC TV
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