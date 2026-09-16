Ancho Perfil
16 de septiembre de 2026 a la - 21:49

AUDIO: FEP y otros “sindicatos chiquitos” son los que firmaron el acuerdo con el Gobierno, aseguran

Blanca Ávalos, de la Otep - Sn, muestra la nota dirigida al presidente Santiago Peña. Acompaña Rafael Resquin, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE).
Blanca Ávalos, de la Otep - Sn, muestra la nota dirigida al presidente Santiago Peña. Acompaña Rafael Resquin, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE).
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