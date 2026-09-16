Rocío Vallejo cuestiona qué pasó con los G. 500.000 millones a mas de un año de la salida de Nenecho

Una confrontación en redes sociales generó la intervención de la diputada por Asunción, Rocío Vallejo (PPQ) en la etapa de oradores, donde se refirió a uno de los casos (el de los bonos) que forzó la renuncia de “Nenecho” Rodríguez tras un lapidario informe final del interventor, Carlos Pereira, pero que hasta ahora no tuvo una investigación penal por parte de la Fiscalía.

“Haciendo un poco de historia, hace un año más o menos veníamos discutiendo la intervención de la Municipalidad de Asunción. Y hasta hoy, un año después, no sabemos dónde están los G. 500.000 millones de los asuncenos, porque esos G. 500.000 millones se esfumaron. ¿Y quién va a pagar? El asunceno“, había comenzado Vallejo en su reclamo.

La misma remarcó en su intervención que dicho monto es mayor por los intereses y demás sobrecargos, y sobre todo cuestionó al sucesor de Nenecho, el actual intendente cartista Luis Bello, por mantener también las “mafias”.

“Un año ya con un nuevo intendente (Bello), el mismo equipo y no sabemos dónde están los G. 500.000 millones. A esto se suma, como ya decía la colega Johanna (Ortega), la mafia de la defensa al consumidor. Hace un mes más o menos se sumaba la mafia del asfalto. Vamos a sumarle a eso la mafia de los carteles”, dijo.

Sin embargo, la alusión a Nenecho los molestó a él y a su esposa, la senadora Valiente, quienes se pronunciaron a través de sus redes sociales.

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“Hago el desafío público a la diputada Vallejo que me muestre cuál sería el bono emitido por ese importe y cuáles serían las obras que dice. No tiene anga ni noción de lo que habla. Así son estos opositores que dicen nomás sin saber”, dijo Nenecho.

La respuesta es ofensivo, porque el propio informe final de intervención estableció que la administración de Nenecho no pudo demostrar documentalmente el destino de dicho dinero, no solo es una invención de Vallejo.

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“Qué irresponsable Rocío Vallejos de seguir instalando esta falacia... No tienen nada más interesante que instalar la oposición? No tienen nada más que proponer para ganar las elecciones? Con gusto mañana muestro en el pleno una vez más donde, está el dinero... Así dejan de seguir con la misma cantaleta”, dijo por su parte Lizarella.

“Patéticos son NENECHO Y LIZARELLA atacándome porque pregunté dónde están los 500.000.000.000 de guaraníes de la Muni de Asunción, que desaparecieron en coincidencia con la campaña de la que hoy es senadora. Fuerza mante. Dentro de poco van a querer hacernos creer que la Muni de Asu es algo así como Disney. Estúpidos no somos. Ofrecen más de lo mismo. Cambio de figurita nomás, misma estructura”, respondió finalmente Vallejo a través de sus redes.