A La Gran 7-30
16 de septiembre de 2026 a la - 10:42

AUDIO: Caso Hernán Rivas: Fiscalía sospecha que defensa presentó varios “testigos falsos”

Hombre con chaqueta negra y mujer con chaqueta gris, ambos concentrados en documentos en tribunal.
Hernán David Rivas Román, exsenador colorado acusado por el caso de su título falso de abogado; junto a la Abg. Alba Zaracho.Gentileza Poder Judicial
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