A La Gran 7-30
16 de septiembre de 2026 a la - 09:47

AUDIO: Decir que Alliana le desacreditó a Cartes es “invento de la prensa”, dice “Bachi” sobre tensión en HC

Basilio Núñez responde a preguntas sobre el apresamiento del exsenador Erico Galeano (ANR, HC).
Gentileza Senado
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