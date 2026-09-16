A La Gran 7-30
16 de septiembre de 2026 a la - 10:47

AUDIO: #LaMafiaManda: sobrina de “Lalo” Gomes se entregó a la Policía

Dos mujeres en oficina del Departamento Contra el Crimen Organizado, una lleva camiseta policial y otra un suéter negro con un diseño de oso.
Helga Lizany Concepción Solís Gómez, de 40 años, sobrina del fallecido diputado Eulalio "Lalo" Gomes, imputada en la causa denominada "La Mafia manda", se entregó anoche en Pedro Juan Caballero a la Policía.Gentileza
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