A La Gran 7-30
16 de septiembre de 2026 a la - 10:56

AUDIO: ministro de la Corte afirma que no cederán ante amenazas de juicio político

Víctor Ríos Ojeda vestido con traje oscuro y corbata azul, sentado en su oficina con expresión tranquila, junto a la bandera de Paraguay.
Víctor Ríos Ojeda, ministro de la Corte Suprema de Justicia.Gentileza CSJ
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