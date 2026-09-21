A La Gran 7-30
21 de septiembre de 2026 a la - 12:18

AUDIO: A 22 años del secuestro de Cecilia Cubas, exfiscal señala que desinformación en redes sociales causa daño

Hace 18 años, en una casa en Ñemby, hallaron los restos de Cecilia Cubas Grau, secuestrada por el entonces brazo armado del partido Patria Libre, que posteriormente se convirtió en el EPP.
Hace 18 años, en una casa en Ñemby, hallaron los restos de Cecilia Cubas Grau, secuestrada por el entonces brazo armado del partido Patria Libre, que posteriormente se convirtió en el EPP.
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