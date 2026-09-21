Lunes con tormentas en Paraguay: ¿Hasta qué día va a llover y cuándo volverá el fresco?

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada calurosa por la mañana y tarde, pero fresca por la noche, con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Además, sigue vigente una alerta de posibles vientos fuertes para todo el país, con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora en la Región Oriental y hasta 90 en el Chaco.

Las precipitaciones y tormentas continuarían al menos hasta mañana, martes, de nuevo en gran parte del país. Las condiciones del tiempo volverían a normalizarse el miércoles.

Lunes caluroso a martes fresco

Se espera un lunes caluroso en Paraguay, con temperaturas máximas que alcanzarían 34 grados centígrados en Asunción, 33 en Ciudad del Este, 27 en Encarnación y hasta 39 en el Chaco, con mínimas entre 18 y 26 grados.

Ciudad Temperatura mínima del lunes Temperatura máxima del lunes Concepción 23 °C 35 °C San Pedro 22 °C 34 °C Caacupé 19 °C 34 °C Villarrica 18 °C 32 °C Coronel Oviedo 21 °C 31 °C Caazapá 18 °C 39 °C Encarnación 18 °C 27 °C San Juan Bautista 18 °C 28 °C Paraguarí 18 °C 32 °C Ciudad del Este 21 °C 33 °C Asunción 19 °C 34 °C Pilar 18 °C 25 °C Pedro Juan Caballero 23 °C 34 °C Salto del Guairá 23 °C 34 ºC Pozo Colorado 23 °C 37 °C Fuerte Olimpo 26 °C 39 °C Mariscal Estigarribia 26 °C 39 °C

Sin embargo, mañana se espera un importante descenso de la temperatura, con una máxima de 20 grados y una mínima de 15 en la capital. El miércoles los índices serían de 24 grados de máxima y 12 de mínima en Asunción.