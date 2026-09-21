Lunes con tormentas en Paraguay: ¿Hasta qué día va a llover y cuándo volverá el fresco?

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada calurosa por la mañana y tarde, pero fresca por la noche, con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.
Además, sigue vigente una alerta de posibles vientos fuertes para todo el país, con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora en la Región Oriental y hasta 90 en el Chaco.
Las precipitaciones y tormentas continuarían al menos hasta mañana, martes, de nuevo en gran parte del país. Las condiciones del tiempo volverían a normalizarse el miércoles.
Lunes caluroso a martes fresco
Se espera un lunes caluroso en Paraguay, con temperaturas máximas que alcanzarían 34 grados centígrados en Asunción, 33 en Ciudad del Este, 27 en Encarnación y hasta 39 en el Chaco, con mínimas entre 18 y 26 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del lunes
|Temperatura máxima del lunes
Concepción
23 °C
35 °C
San Pedro
22 °C
34 °C
Caacupé
19 °C
34 °C
Villarrica
18 °C
32 °C
Coronel Oviedo
21 °C
31 °C
Caazapá
18 °C
39 °C
Encarnación
18 °C
27 °C
San Juan Bautista
18 °C
28 °C
Paraguarí
18 °C
32 °C
Ciudad del Este
21 °C
33 °C
Asunción
19 °C
34 °C
Pilar
18 °C
25 °C
Pedro Juan Caballero
23 °C
34 °C
Salto del Guairá
23 °C
34 ºC
Pozo Colorado
23 °C
37 °C
Fuerte Olimpo
26 °C
39 °C
Mariscal Estigarribia
26 °C
39 °C
Sin embargo, mañana se espera un importante descenso de la temperatura, con una máxima de 20 grados y una mínima de 15 en la capital. El miércoles los índices serían de 24 grados de máxima y 12 de mínima en Asunción.