Clima
21 de septiembre de 2026 a la - 05:30

Lunes con tormentas en Paraguay: ¿Hasta qué día va a llover y cuándo volverá el fresco?

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Luego de un domingo con condiciones climáticas estables, desde este lunes volverían a registrarse lluvias y tormentas en gran parte del país. Además, todo el país está bajo alerta por posibles vientos fuertes.

Por ABC Color
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En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada calurosa por la mañana y tarde, pero fresca por la noche, con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Además, sigue vigente una alerta de posibles vientos fuertes para todo el país, con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora en la Región Oriental y hasta 90 en el Chaco.

Las precipitaciones y tormentas continuarían al menos hasta mañana, martes, de nuevo en gran parte del país. Las condiciones del tiempo volverían a normalizarse el miércoles.

Lunes caluroso a martes fresco

Se espera un lunes caluroso en Paraguay, con temperaturas máximas que alcanzarían 34 grados centígrados en Asunción, 33 en Ciudad del Este, 27 en Encarnación y hasta 39 en el Chaco, con mínimas entre 18 y 26 grados.

CiudadTemperatura mínima del lunesTemperatura máxima del lunes

Concepción

23 °C

35 °C

San Pedro

22 °C

34 °C

Caacupé

19 °C

34 °C

Villarrica

18 °C

32 °C

Coronel Oviedo

21 °C

31 °C

Caazapá

18 °C

39 °C

Encarnación

18 °C

27 °C

San Juan Bautista

18 °C

28 °C

Paraguarí

18 °C

32 °C

Ciudad del Este

21 °C

33 °C

Asunción

19 °C

34 °C

Pilar

18 °C

25 °C

Pedro Juan Caballero

23 °C

34 °C

Salto del Guairá

23 °C

34 ºC

Pozo Colorado

23 °C

37 °C

Fuerte Olimpo

26 °C

39 °C

Mariscal Estigarribia

26 °C

39 °C

Sin embargo, mañana se espera un importante descenso de la temperatura, con una máxima de 20 grados y una mínima de 15 en la capital. El miércoles los índices serían de 24 grados de máxima y 12 de mínima en Asunción.