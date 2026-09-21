Anuncian frente frío con lluvias y marcado descenso de la temperatura

Desde la Dirección de Meteorología e Hidrología de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), su titular, Eduardo Mingo, confirmó que en el transcurso de este lunes ingresará un frente frío que provocará un cambio brusco en las condiciones del tiempo en gran parte del territorio nacional.

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Según detalló el especialista, el viento del sector sur comenzará a manifestarse hacia el final de la tarde o la noche, abriendo paso a un descenso gradual de las temperaturas y a la probabilidad de precipitaciones.

“Tenemos el ingreso de un frente frío que está caminando despacito. Probablemente el viento sur va a llegar antes que la lluvia. La probabilidad más importante de lluvia es hacia el final de la tarde o la entrada de la noche, y se traslada también a parte del martes”, explicó Mingo.

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Alerta por tormentas severas en el sur y este del país

La combinación del elevado contenido de humedad y las altas temperaturas previas actuará como un detonante para la formación de núcleos de tormenta de considerable energía. Por este motivo, la institución mantiene activo un estado de atención y emitió un boletín de alerta temprana centrado en varios departamentos.

Las zonas con mayor probabilidad de ser afectadas por lluvias de alta intensidad y fenómenos de tiempo severo son:

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Sursureste de la Región Oriental: Misiones, Ñeembucú e Itapúa.

Franja este y Cuenca del Paraná: Alto Paraná y Canindeyú, además de áreas de Caazapá y Caaguazú.

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Mingo recordó que el evento meteorológico anterior dejó más de 100 milímetros de agua caída en 24 horas en localidades del sur como Ñeembucú y Misiones, por lo que los suelos saturados podrían generar anegamientos rápidos ante nuevos acumulados.

Mínimas de hasta 13 °C y retorno del calor el fin de semana

El aire frío instalado en la región provocará un marcado descenso de las temperaturas mínimas durante los próximos días, alcanzando registros de entre 13 °C y 14 °C entre el martes, miércoles y jueves.

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Sin embargo, el periodo de ambiente fresco será breve. El meteorólogo anticipó que hacia el viernes el viento rotará nuevamente hacia el sector norte, marcando el retorno de un ambiente caluroso y pesado.

“A partir del viernes van a haber 18, 20 o 22 °C de mínima y con viento norte. Tuvimos este contraste y probablemente el fin de semana volvamos a tener ese calor húmedo pesadísimo”, proyectó Mingo.

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Situación de los ríos

En relación con la bajante histórica que atraviesan los cauces hídricos, el director de la Dinac aclaró que, si bien las precipitaciones del fin de semana lograron frenar momentáneamente el descenso del río, la tendencia volvió a registrar una leve baja.

Al respecto, precisó que la principal preocupación inmediata no radica en los desbordes fluviales, sino en los impactos urbanos y rurales causados por las lluvias intensas en breves periodos de tiempo.