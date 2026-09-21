Accidente en J. Augusto Saldívar: conductor de 42 años falleció en un choque frontal

Un accidente de tránsito dejó como saldo fatal a un conductor de 42 años, quien falleció tras un choque frontal registrado en el kilómetro 27 de la ruta departamental D027, en la ciudad de J. Augusto Saldívar. La víctima fue identificada como Miguel Ángel Ferreira Velázquez, quien conducía una Toyota FunCargo azul.

El otro vehículo involucrado fue una camioneta Hummer amarilla, guiada por Ramón Cabrera Acosta, quien no sufrió lesiones.

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Un adelantamiento que terminó en tragedia

Según testigos, la Hummer circulaba en dirección a San Lorenzo, mientras que la Funcargo venía en sentido contrario y realizaba un adelantamiento. En esa maniobra, ambos vehículos colisionaron de frente.

Tras el impacto, la Hummer dio una vuelta y quedó atravesada en medio de la ruta. La Funcargo, en tanto, se descarriló y terminó a un costado de la calzada.

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Sin cinturón y con el cuerpo atrapado

El vicecomandante Cristhian Sanaría, de los Bomberos de Capiatá, relató que al llegar al lugar ya se constató el fallecimiento del conductor de la Funcargo. La Policía Nacional ya se encontraba en el sitio.

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Según explicó, el cuerpo estaba atrapado a medias en el vehículo. Presentaba una fractura en el brazo izquierdo y un corte profundo en la nuca. “Probablemente murió por un desnucamiento”, indicó Sanaría.

El bombero agregó que el hombre no llevaba puesto el cinturón de seguridad. El airbag del lado del conductor no se activó, aunque sí el del acompañante, ya que viajaba solo.

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Conductor de la Hummer, sometido a alcotest

El conductor de la camioneta amarilla resultó ileso. Fue trasladado para realizarle la prueba de alcoholemia, con el fin de determinar si conducía bajo los efectos del alcohol. Hasta el momento no se informó el resultado.

Los bomberos aseguraron el lugar y acordonaron la zona. No hubo otros heridos en el hecho.