Los convocados de Paraguay: Las ausencias, los regresos y las caras nuevas en la lista de Gustavo Alfaro

La selección paraguaya publicó la lista de convocados de Gustavo Alfaro para los amistosos frente a Bolivia y Colombia, ambos en Estados Unidos, en la primera Fecha FIFA luego del Mundial 2026. El entrenador argentino convocó a 28 jugadores en una nómina con ausencias, regresos y caras nuevas. Cinco jugadores son del fútbol paraguayo, mientras que el resto, del extranjero.
A pesar de que la ventana internacional permite un máximo de cuatro partidos (son 16 días), Paraguay solo disputa dos: contra la Verde de Óscar Villegas el domingo 27 de setiembre, a las 17:30, hora de nuestro país, en el Audi Field de Washington D. C. y ante los cafeteros de Néstor Lorenzo el viernes 2 de octubre, a las 21:00, en el Sports Illustrated de New Jersey.
La lista de 28 es la primera después de la Copa del Mundo, en la que Gustavo Alfaro había citado a 26. En referencia a la nómina mundialista, hay 8 bajas: el arquero Roberto Junior Fernández; los defensores Fabián Balbuena y Gustavo Velázquez: los mediocampistas Damián Bobadilla, Brahian Ojeda y Alejandro Romero Gamarra; y los delanteros Gabriel Ávalos e Isidro Pitta.
De los 8, hay 3 lesionados: Junior Fernández, Bobadilla y Ojeda, quienes están en proceso de recuperación de sus respectivas dolencias en Cerro Porteño, São Paulo y Orlando City. El resto está en competencia y quedó descartado de la Fecha FIFA por una decisión de Alfaro, quien extendió contrato hasta 2030 y empezó el proceso mundialista de cuatro años.
Por su lado, hay 5 retornos a una citación de Paraguay: Santiago Rojas, Alan Benítez, Mathías Villasanti, Hugo Cuenca y Robert Morales. A diferencia del lateral derecho de Libertad, el mediocampista de Gremio de Porto Alegre y el mediapunta del Celta de Vigo B, el portero de Nacional y el delantero de Pumas son llamados por primera vez en la era Alfaro.
Por su lado, Benítez vuelve luego de la Fecha FIFA de marzo de este año (1-0 vs. Grecia y 1-2 vs. Marruecos). Villasanti, quien superó una lesión de ligamento, regresa tras el combo de Eliminatorias Sudamericanas de junio de 2025 (2-0 vs. Uruguay y 0-1 vs. Brasil); y Cuenca, tras la ventana internacional de octubre pasado (2-2 vs. Japón y 0-2 vs. Corea del Sur).
Por último, las caras nuevas en el combinado nacional son 5: Clever Ferreira, defensor de Atlético Tucumán y ex Sportivo Ameliano; Alexis Cañete, zaguero de Cerro Porteño; Hugo Quintana, mediocampista de Independiente del Valle y ex Olimpia; Hugo Adrián Benítez, delantero de Nacional y canterano de Olimpia; y Enso González, mediapunta del Wolverhampton de Inglaterra.