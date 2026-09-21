Juicio a Hernán Rivas: MP pedirá condena del exsenador cartista por título falso de abogado

A las 8:30 de este lunes 21 de septiembre se reanuda el juicio oral y público al exsenador Hernán David Rivas Román (ANR - cartista), con la presentación de los alegatos finales de los fiscales Patricia Sánchez, Luz Guerrero y Christian Benítez, encargados de sostener la acusación por presunta producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso.

“Para el Ministerio Público están plenamente acreditados los hechos acusados”, expresó la fiscala Patricia Sánchez tras la finalización de la etapa de producción de pruebas, en la audiencia realizada el pasado miércoles 16 de septiembre.

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Es decir, para la fiscalía está plenamente probado que Hernán Rivas no cursó la carrera de Derecho en la Universidad Sudamericana, en consecuencia solicitará que el exsenador colorado, quién no solo integró el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados sino que llegó a la presidencia de dicho colegiado sin ser abogado, sea condenado.

El juicio oral está a cargo del Tribunal de Sentencia presidido por la jueza María Fernanda García de Zúñiga e integrado por Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo. El colegiado ya confirmó que el presente juzgamiento finalizará este jueves 24 de septiembre.

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Hernán Rivas no es abogado, según fiscalía

La acusación fiscal señala que el ahora exsenador colorado Hernán David Rivas Román afirmó falsamente haber cursado la carrera de Derecho en la Universidad Sudamericana, entre los años 2010 y 2015, mientras que en 2016 presentó su tesis de conclusión.

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Posteriormente Rivas contó con un certificado de estudios con fecha del 12 de mayo de 2018 y un título que le otorgaba el grado académico de abogado, expedido el 6 de marzo de 2020 y registrado en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) el 9 de junio de 2020.

Ambos documentos fueron expedidos por la citada la alta casa de estudios, según los datos resaltados por la fiscalía en el requerimiento conclusivo.

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El Ministerio Público identificó que Hernán Rivas utilizó el certificado de estudios y título de contenido supuestamente falso; primeramente cuando los remitió al MEC para su registro y, luego, para ocupar un lugar en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), tras ser designado el 3 de julio de 2020 por la Cámara de Diputados como su representante ante el órgano.

Rivas presidió el JEM pese a dudas sobre su título

La fiscalía también sostiene que Hernán Rivas “realizó todas las conductas idóneas para obtener y blindar el título que obtuvo, contra cualquier cuestionamiento; consiguiendo el respaldo académico para llegar en el año 2020 al puesto de miembro del JEM en representación de la Honorable Cámara de Diputados.

La Cámara Baja dictó las Resoluciones N° 2535 del 2 de junio de 2021 y N° 2571 del 9 de junio de 2021 que le otorgó legalmente al hoy acusado el derecho de ocupar uno de los cargos de mayor relevancia jurídica de nuestro país, constituyéndose en juez de jueces”.

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Rivas fue electo como presidente del JEM, el 10 de julio de 2023 y permaneció en el cargo hasta el 2 de agosto de 2023, luego de que se cuestionaran sus declaraciones juradas de bienes por supuestas inconsistencias y también, su título de abogado.

Rivas registró su título tras designación de Diputados

3 de junio de 2020 - Cámara de Diputados designa a Hernán Rivas como nuevo representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

8 de junio de 2020 - 17:00 Ingresó al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) el pedido para registrar el título de Abogado de Hernán Rivas, firmado por Euclides Acevedo.

9 de junio de 2020 - 12:56 MEC autorizó el registro de título expedido por la Universidad Sudamericana que contenía el título de abogado de Hernán David Rivas Román.

9 de junio de 2020 - 13:55 Hernán Rivas juró como representante de la Cámara de Diputados ante el JEM.

11 de junio de 2020 - Hernán Rivas solicitó a la Corte Suprema de Justicia su matrícula de abogado.

7 de julio de 2021 - Hernán Rivas juró ante la ministra Gladys Bareiro de Módica (fallecida el 16 de agosto de 2021) y obtuvo la matrícula de abogado.

Corte anuló “blanqueo” de Rivas y ordenó juicio oral

La acusación presentada por las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero fue analizada en audiencia preliminar el 10 de octubre de 2025; y el juez de Garantías Miguel Palacios resolvió decretar por operada la prescripción del tipo penal de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y elevó la causa a juicio oral solo por el hecho de uso de documentos públicos de contenido falso.

La decisión del juzgado fue apelada tanto por la defensa como por el Ministerio Público y el 30 de marzo pasado el titular de Apelación Penal, Segunda Sala, resolvió por Auto Interlocutorio (A.I) N° 102, dictada por los camaristas José Agustín Fernández, Bibiana Benítez Faría y Delio Vera Navarro (quien se jubiló el 1 de abril), confirmar la prescripción de la producción mediata de documentos públicos de contenido falso.

Además por A.I N° 107 también del 30 de marzo, con voto en mayoría de los camaristas Bibiana Benítez Faría y Delio Vera Navarro (actualmente jubilado), y el voto en disidencia del magistrado José Agustín Fernández, el tribunal de alzada dictó el sobreseimiento definitivo de Rivas Román.

La fiscalía recurrió a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y el 7 de mayo, por A.I N° 133, los ministros Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera, y el camarista Digno Arnaldo Fleitas anuló las resoluciones del tribunal de alzada, revocó el fallo del juez de Garantías Miguel Palacios, y ordenó que la causa vaya a juicio oral por los dos tipos penales acusados.