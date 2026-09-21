A La Gran 7-30
21 de septiembre de 2026 a la - 13:37

AUDIO: Bachi Núñez niega crisis en Honor Colorado: “Es una disparidad de opiniones”

Basilio Bachi Núñez pide a sus colegas abandonar la sesión. Foto : Prensa Senado.
Basilio Bachi Núñez pide a sus colegas abandonar la sesión. Foto : Prensa Senado.
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