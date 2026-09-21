A La Gran 7-30
21 de septiembre de 2026 a la - 10:05

AUDIO: Exigen al Banco Central del Paraguay respuestas técnicas ante dudas sobre el sistema financiero

El economista Manuel Ferreira, en el Foro de Energía Eléctrica.
El economista Manuel Ferreira, en el Foro de Energía Eléctrica.Gentileza
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.