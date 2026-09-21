A La Gran 7-30
21 de septiembre de 2026 a la - 10:22

AUDIO: “Lo que se ve no se pregunta”, dice Beto Ovelar sobre crisis en Honor Colorado

Silvio Ovelar rodeado de periodistas, con expresión seria y micrófonos de varios medios en un ambiente interno.
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