A La Gran 7-30
23 de septiembre de 2026 a la - 09:50

AUDIO: Patrimonio del IPS no está en riesgo con la “complementación” con Salud, según su presidente

Derlis León en traje oscuro frente a un micrófono, acompañado de dos mujeres con cabello largo y oscuro en un ambiente formal.
El presidente de IPS, Derlis León, hoy en la reunión de la Comisión Bicameral de Presupuesto.Cámara de Senadores
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