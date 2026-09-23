Prieto llama a la calma tras incidente durante actividad política en Santiago

El presidenciable de Yo Creo, Miguel Prieto, hizo un llamado a la calma y pidió evitar que las diferencias políticas deriven en hechos de violencia. Señaló que, una vez terminada la campaña, todos seguirán siendo vecinos.

“Dos de nuestros candidatos, uno en Asunción, Bruno Martínez, fue atacado; también nuestro candidato a intendente Mario González, de Caballero Pueblo, fue atacado. Entonces, yo hago un llamado a la calma a todos. Vivimos en democracia. Cuando termine la campaña, vamos a seguir siendo todos vecinos”, manifestó.

Prieto también se refirió al incidente ocurrido durante una actividad política en la ciudad de Santiago, Misiones.

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Cuando la caravana llegaba a la plaza del barrio San Juan, donde estaba previsto el acto central, un grupo de personas con banderas rojas montó un bloqueo improvisado para impedir el paso de la comitiva.

Finalmente, los integrantes de la comitiva lograron llegar hasta el lugar para continuar con la actividad. Algunos testigos señalaron que se produjeron empujones, luego de que algunas personas intentaran cortar el suministro de energía eléctrica.

“Yo creo que no hay la necesidad de escalar esto a hechos de violencia”, sostuvo Prieto.

El presidenciable dijo que el episodio lo tomó por sorpresa, aunque posteriormente se enteró de que el acto se realizó frente a la casa del candidato colorado adversario.

“Realmente tampoco les culpo, porque después yo me enteré que el acto fue frente a la casa del candidato colorado adversario”, expresó.

En ese sentido, señaló que reclamaron a Victor “Bebecho” Larré por la decisión de realizar la actividad en ese lugar.