Joshua Duerksen: ¿Qué necesita para obtener la Superlicencia FIA y llegar a la Fórmula 1?

Joshua Duerksen es el primer paraguayo en conducir un monoplaza de Fórmula 1. El piloto realizó en Portimão dos jornadas de “Testing of Previous Cars (TPC)” a bordo de un W16 E Performance de Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team. El joven de Invicta Racing cumplió un sueño, pero todavía está alejado de la posibilidad de llegar a la categoría reina del automovilismo.

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No hay dudas que la distancia fue enormemente acortada desde el ingreso a la Fórmula 2 luego de haber iniciado en la Fórmula 4 (Emiratos Árabes Unidos, Italia y Alemania) y registrar un paso por la Fórmula 3 Regional Europa. Pero con el objetivo de saltar a la F1, Duerksen debe contar con una habilitación: la Superlicencia de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

¿Qué necesita Joshua Duerksen para solicitar la Superlicencia?

Duerksen no cuenta con la Superlicencia, que es expedida por la FIA para los pilotos que desean competir en la Fórmula 1. Para obtener la licencia, los aspirantes a la categoría reina deben cumplir con algunos requisitos fundamentales, que están detallados en el Código Deportivo Internacional, el conjunto de reglas generales de la FIA para los certámenes motor.

Entre los requerimientos, los pilotos deben tener una licencia internacional FIA de Grado A, deben completar al menos el 80 % (ochenta por ciento) de dos temporadas distintas de diversos campeonatos de monoplazas certificados por la FIA y deben aprobar un examen de conocimiento sobre el Código Deportivo Internacional y el Reglamento Deportivo de la Fórmula 1.

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Y por último, y muy importante entre las exigencias, los pilotos deben acumular un total de 40 puntos en el camino hacia la Fórmula 1. Para el puntaje, la FIA tiene en cuenta el período de 3 años anterior al año de la solicitud de la Superlicencia, o bien, el período de 2 años anterior al año de la solicitud, además de los puntos acumulados en el año de la solicitud.

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¿Cuántos puntos suma Joshua Duerksen para la Superlicencia?

De las condiciones, Joshua Duerksen necesita conseguir los 40 puntos para solicitar la Superlicencia a la FIA. El piloto paraguayo sumó en las dos temporadas iniciales en la Fórmula 2, pero aún está lejos de alcanzar puntaje. El joven de 22 años solo tiene 9 unidades y si desea pujar por la licencia de F1, está obligado a lograr dos objetivos: una en Fórmula 2 y otra en Fórmula 1.

Los 9 puntos que sumó Joshua Duerksen fueron logrados por sus posiciones en la clasificación de pilotos de las últimas dos temporadas de la Fórmula 2, ambas con AIX Racing: culminó décimo (10° con 87 puntos) en 2024, sumando 3 puntos, y finalizó noveno (9° con 107 puntos) en 2025, logrando 4 puntos. Con sus ubicaciones, hay un total de 7 unidades.

Los otros 2 puntos que sumó fueron por acabar el 2025 sin penalizaciones. “En los campeonatos de la FIA donde se aplica un sistema de puntos de penalización, cualquier piloto que haya competido en todo el campeonato sin haber recibido ningún punto de penalización recibirá dos puntos adicionales”, señala la normativa de puntos para la Superlicencia.

Cómo llegaría Joshua Duerksen a los 40 puntos para la Superlicencia

Para los 40 puntos, Joshua Duerksen tiene por delante dos metas: sumar los 30 puntos del tercer lugar de la tabla de posiciones de la Fórmula 2 y 1 punto en completar al menos 100 kilómetros en una práctica libre de un Gran Premio de Fórmula 1 “siempre que no se les hayan impuesto puntos de penalización”, según el sistema de puntuación para la Superlicencia de la FIA.

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Con relación a la Fórmula 2, Duerksen ocupa el séptimo lugar de la clasificación con 90 puntos, a 63 del tercero, Gabriele Mini. Con los 67 puntos que otorga la fecha de Bakú este fin de semana y con las dudas de Qatar y Emiratos Árabes Unidos (por el conflicto bélico en la zona), las últimas dos fechas del campeonato, el paraguayo no depende de sí mismo.

Los 67 puntos que otorga Bakú:

Feature race 1: 25 puntos

Feature race 2: 25 puntos

Carrera sprint: 10

Vuelta rápida Feature race 1: 1 punto

Vuelta rápida Feature race 2: 1 punto

Vuelta rápida en Sprint: 1 punto

Pole en qualy Feature race 1: 2 puntos

Pole en qualy Feature race 2: 2 puntos

Duerksen debe sumar al menos 64 puntos y esperar que Mini, como también el irlandés Alex Dunne (cuarto), el mexicano Noel León (quinto) y el sueco Dino Beganovic (sexto), prácticamente no sumen en Azerbaiyán. Así, con ese puntaje mencionado, el guaraní llegaría a 154 unidades, superando al italiano e ingresando al podio, que otorga 30 puntos para la Superlicencia.

Si el casi milagro es posible, Duerksen debe mantener el puesto en las últimas dos carreras del año (si son disputadas) para tener 39 unidades y posteriormente, buscar la unidad restante con el mínimo de 100 kilómetros sin penalizaciones en un entrenamiento libre a bordo de un Mercedes en las últimas 8 carreras (6 confirmadas, con dudas de Qatar y Emiratos) de la F1.