A La Gran 7-30
29 de septiembre de 2026 a la - 10:25

AUDIO: Contraloría inicia auditoría a la Superintendencia de Bancos del BCP

La Contraloría General de la República resolvió abrir un examen de correspondencia a la funcionaria de Diputados, Anadelia Acosta Armoa.
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