¿Por qué Cerro Porteño debe festejar la victoria de Olimpia ante Libertad?

Olimpia ganó el clásico blanco y negro en el comienzo de la segunda ronda del torneo Clausura 2026 y es nuevo puntero de la Primera División de Paraguay. El vigente campeón del fútbol paraguayo venció 1-0 a Libertad con gol de Franco Alfonso y ascendió al primer lugar de la tabla. La victoria y el liderato del Decano benefician a Cerro Porteño.

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El Franjeado de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, que también rompió una racha de 8 partidos sin derrotar al Gumarelo en La Huerta, suma 25 puntos y aventaja por 2 unidades al Repollero de Nelson Haedo Valdez. Por su lado, Nacional tercero y 2 de Mayo cuarto están con 22, mientras que Guaraní quinto y Sportivo Trinidense sexto, con 20 cada uno.

¿Por qué la victoria de Olimpia sobre Libertad beneficia a Cerro Porteño?

La combinación en la fecha 12 dejó a Cerro Porteño, que perdió 2-1 con el Triki de José Arrúa en el Luis Salinas de Itauguá, en el octavo lugar de la clasificación: el Ciclón suma 17 puntos y quedó a 8 del puntero. Aunque restan 30 unidades por disputar, el actual rendimiento del Azulgrana no garantiza una posible remontada para soñar con el título.

Por ende, el triunfo de Olimpia sobre Libertad favoreció al conjunto de Barrio Obrero por un objetivo todavía tiene 10 jornadas para certificar: la Copa Libertadores 2027. Lejos de la probabilidad de campeonar, la coronación del Decano será un factor clave para que los dirigidos por Gustavo Costas puedan clasificar a la fase de grupos del certamen.

Cómo clasificaría Cerro a la Copa Libertadores si Olimpia es bicampeón

El Franjeado conquistó el torneo Apertura 2026 y por lo tanto, obtuvo el primero de los dos boletos al cuadro principal de la competencia más importante del continente. Si el Rey de Copas repite consagración en el torneo Clausura 2026, el último cupo es para el segundo del acumulativo, que actualmente es Nacional de Víctor Bernay con 61 puntos.

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En la tabla de la temporada, Cerro es tercero con 55, a 6 unidades del Tricolor cuando quedan 30 en juego, incluyendo el duelo entre sí por la segunda rueda (fecha 20, en el Arsenio Erico). Si Olimpia es bicampeón, el Ciclón deberá remontar la diferencia con el Albo para finalizar segundo y asegurar un pasaje directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La tabla acumulativa: la sumatoria de los torneos Apertura y Clausura 2026

Olimpia 74 puntos Nacional 61 puntos Cerro Porteño 55 puntos Libertad 54 puntos Sportivo Trinidense 52 puntos Sportivo Ameliano 51 puntos Guaraní 49 puntos 2 de Mayo 44 puntos Recoleta FC 36 puntos Sportivo Luqueño 33 puntos Rubio Ñu 32 puntos San Lorenzo 17 puntos

Olimpia, el primero: ¿Cómo clasifica el resto a las Copas internacionales?

El Decano está clasificado a la Libertadores, que reparte los otros boletos entre el vencedor del Clausura (Fase de grupos), el acumulativo (Fase 2) y la Copa nacional (Fase 1). Si el Franjeado es bicampeón, el segundo del anual será Paraguay 2 (Fase de Grupos), mientras que el tercero de la misma tabla accederá como Paraguay 3 (Fase 2).

Por su lado, Paraguay 4 (Fase 1) a la Libertadores será el campeón de la Copa Paraguay o el vicecampeón o tercero de la misma competencia en caso de que el ganador haya logrado el cupo como campeón del torneo Apertura o del torneo Clausura o como segundo o tercero del acumulativo, ya que jugará menos partidos para alcanzar la Fase de Grupos.

Los cupos internacionales 2027 del fútbol paraguayo en el acumulativo

Olimpia 74 puntos (Copa Libertadores-Clasificado) Nacional 61 puntos (Copa Libertadores) Cerro Porteño 55 puntos (Copa Libertadores) Libertad 54 puntos (Copa Sudamericana) Sportivo Trinidense 52 puntos (Copa Sudamericana) Sportivo Ameliano 51 puntos (Copa Sudamericana) Guaraní 49 puntos (Copa Sudamericana)

Por su parte, la Copa Sudamericana 2027 disputarán los ubicados desde el cuarto puesto al séptimo lugar del anual. Los cuatro equipos disputarán el repechaje entre sí divididos en dos llaves: en la próxima edición del segundo más importante del continente, la Fase Preliminar será a partidos de ida y vuelta, eliminado el duelo único en estadio neutral.