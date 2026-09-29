Frenan arresto de policía que participó en un vídeo de “Masivo Bro”en la Expo

Un juez penal de Garantías hizo lugar a la acción de hábeas corpus preventivo presentada por el oficial primero Esteban Samuel Flores da Silva Mello contra la Agrupación de Seguridad y la Dirección General de Asuntos Internos de la Policía Nacional. Con esta resolución, el Juzgado frenó la ejecución de una sanción de arresto disciplinario de hasta 48 horas que pesaba sobre el uniformado.

El caso tiene sus antecedentes en la Expo Mariano Roque Alonso del pasado mes de julio, cuando Asuntos Internos abrió una investigación disciplinaria tras la viralización de videos del tiktoker e influencer Francesco Canatta, conocido como “Masivo Bro”. En los materiales audiovisuales se observaba a efectivos policiales prestando su concurso para simular procedimientos y custodia en medio de aglomeraciones por entregas de dinero en efectivo.

Tras la investigación, el Departamento de Asesoría Jurídica de Asuntos Internos emitió un dictamen que encuadra la actuación del agente como una falta leve por “participar de actos sociales que no se ajusten a la honorabilidad y decoro institucionales”, recomendando la aplicación del arresto preventivo o servicios extraordinarios.

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Faltas al debido proceso y resolución judicial

Sin embargo, en su argumentación ante el Juzgado, la defensa del uniformado demostró que existía la intención de ejecutar el arresto de forma inminente sin que las autoridades policiales hubieran resuelto ni valorado el escrito de descargo y reconsideración presentado el pasado 8 de septiembre.

En dicho escrito, el oficial sostuvo que su intervención se dio en el marco de funciones preventivas ante la aglomeración de personas en el sector del parque de juegos de la Expo.

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El magistrado consideró que, si bien la Policía Nacional conserva sus potestades disciplinarias, la pretensión de encerrar al efectivo sin una resolución fundada que resuelva sus reclamos vulnera las garantías constitucionales del debido proceso y la defensa en juicio.

Por ello, ordenó a la Comandancia de la Policía Nacional el cese de cualquier orden de arresto contra el oficial Flores hasta tanto se resuelva formalmente su descargo y se respeten las solemnidades legales.

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