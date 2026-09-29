Eusebio Ayala: se entregaron dos hombres que compartían con las víctimas antes del ataque

El comisario general inspector Luis Justiniano, director de Policía de Cordillera, confirmó en comunicación con ABC Cardinal que dos hombres se presentaron este martes de forma voluntaria ante las autoridades. Se trata de dos personas que estuvieron compartiendo con Rebeca Martínez Aricayé y Carolina Raquel Aguilar durante una jineteada en la noche del pasado domingo, antes de que ocurriera la balacera.

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Los presentados fueron identificados como Lucas Anselmo Núñez Silva, de 19 años, quien acudió a la comisaría de la ciudad de Eusebio Ayala, y Juan Manuel Durañona Peralta, de 37 años, quien se puso a disposición en la Dirección de Policía de Cordillera. Ambos son vecinos del mismo barrio de Eusebio Ayala y carecen de antecedentes penales.

El comisario Justiniano precisó que Núñez Silva es el joven a quien se observa en las grabaciones viralizadas bailando con las víctimas durante la jornada.

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Descartan que hayan estado en la camioneta

Las autoridades policiales descartaron de manera categórica que Núñez Silva y Durañona Peralta hayan integrado el grupo de ocupantes de la camioneta que posteriormente interceptó el vehículo de las mujeres. Sin embargo, la investigación apunta a que ambos forman parte del entorno de los supuestos autores materiales.

“No estaban en la camioneta, eso está totalmente descartado, pero formarían parte del entorno de los autores materiales”, explicó el jefe policial, añadiendo que se espera que ambas personas aporten datos cruciales para identificar a los atacantes y esclarecer el caso.

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Los sospechosos no serían de Cordillera

Respecto a los tres hombres que se desplazaban en la Toyota Fortuner Blanca que acorraló a los dos mujeres y en la que fueron llevadas hasta el cementerio de la ciudad, el jefe policial adelantó que las pesquisas señalan que no serían del departamento de Cordillera y que contarían con perfil criminal. Asimismo, indicó que la hipótesis sobre el trasfondo del crimen se orienta hacia la zona centro-norte del país.

Aunque hasta el momento no se ha localizado la camioneta involucrada, el comisario Justiniano confirmó que la Policía Nacional y el Ministerio Público manejan información relevante sobre las posibles identidades de los atacantes, gracias a los datos brindados por el entorno cercano de las víctimas.